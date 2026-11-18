Шотландия, Литва и Польша опередили США по показателю смерти от отчаяния / © Фото из открытых источников

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В Европе за 2002–2019 годы общее бремя так называемых смертей от отчаяния уменьшилось на 15%. В то же время, в 60 из 169 исследованных регионов он не снизился, а в Шотландии, Литве и трех регионах Польши в конце исследуемого периода показатель был выше, чем в США.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health – Europe.

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Что исследователи называют смертями от отчаяния

Это условное название группы причин смерти, которые учёные связывают с общими социальными и психологическими факторами. В нее включили самоубийства, острые смерти, связанные с алкоголем, болезни печени, а также смерти от наркотиков и других токсичных веществ. В то же время, часть ученых сомневается, стоит ли объединять эти причины в одну категорию, ведь их механизмы и тенденции могут отличаться.

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Авторы исследования собрали данные о смертности в 169 регионах 23 европейских стран, где в 2019 году проживало около 480 млн человек. Результаты сравнили с американской статистикой.

Ученые считали не просто количество умерших, а потерянные годы жизни с поправкой на возрастную структуру населения. Поэтому смерть молодого человека имела больший вес в общем показателе, чем смерть пожилого человека.

За 17 лет европейский показатель снизился со 1101 до 955 утраченных лет жизни на 100 тысяч населения. Уменьшения зафиксировали в 109 регионах (65%). Еще у 24 (15%) показатель вырос, а у 36 (20%) не было четкой тенденции к изменениям.

Смерти от отчаяния / © ТСН

Где в Европе ситуация самая плохая

Регионы, где смертность не уменьшалась или возрастала, образовали три больших очага. Первый охватил часть Великобритании, бельгийскую Фландрию и Нидерланды. Второй протянулся через Польшу, Чехию и Словакию. Третий сформировался в Швеции.

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В то же время исследователи отмечают разницу между общей динамикой и уровнем показателя. Ни один европейский регион не продемонстрировал столь быстрого роста тяжести смертей от отчаяния, как США. Однако в 2017-2019 годах в Шотландии, Литве и трех регионах Польши он уже превышал американский уровень.

Особенно сложной оказалась ситуация среди людей от 65 лет. Снижение показателя в этой группе было зафиксировано только в 56 регионах — примерно трети исследованных территорий. Заметнее всего на результат влияли острые смерти, связанные с алкоголем, и болезни печени. Среди людей трудоспособного возраста отдельный беспокойство вызвал рост смертности, связанной с наркотиками, в Великобритании и Швеции.

Исследователи также проверили данные за пандемические 2020-2022 годы в 105 регионах 16 стран. За этот период тяжесть смертей от отчаяния возросла в 59 регионах (55%), осталась примерно неизменной в 19 и уменьшилась в 27. Самое заметное ухудшение наблюдалось почти на всех Британских островах.

Авторы считают, что средние показатели по странам не отражают всю картину. Поэтому советуют регулярно отслеживать смертность на региональном уровне и разрабатывать профилактические мероприятия с учетом местных проблем.

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Уровень смертей от отчаяния в Европе / © ТСН

Социальные факторы, алкоголь и наркотики

Социальные обстоятельства могут быть связаны с риском преждевременной смерти. Исследование почти 598 тысяч взрослых в США показало, что жизнь в одиночестве связана с более высоким риском смерти среди людей в возрасте 18–64 лет: общий показатель был на 22% выше, а среди холостяков этого возраста риск смерти от самоубийства — на 58%. В то же время, проживание наедине не обязательно означает социальную изоляцию.

Алкоголь – еще одна составляющая смертей от отчаяния. Отдельное исследование связало даже один стандартный напиток в день с повышенным риском преждевременной смерти от заболеваний и травм, напрямую связанных с употреблением спиртного. Для людей, которые в среднем выпивали два напитка в день, риск был значительно выше.

В группу причин смерти от наркотиков и токсичных веществ могут попадать и случаи, связанные с популярными добавками. В США 23-летняя Кили Рустичи умерла после употребления кратом . По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2020–2024 годах были обнаружены в более чем 5200 случаях смертельной передозировки. В то же время в большинстве этих случаев присутствовали и другие опасные вещества.

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