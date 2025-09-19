ТСН в социальных сетях

Мир
378
1 мин

Три истребителя РФ нарушили воздушное пространство Эстонии: что известно

Министр иностранных дел Эстонии назвал вторжение российских истребителей «беспрецедентно дерзким».

Руслана Сивак
Мог -31

Мог -31 / © Airliners.net

Эстония выразила решительный протест в Российской Федерации из-за нарушения своего воздушного пространства. Сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщили в МИДе Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 были над Финским заливом и находились там 12 минут.

«Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Сегодняшнее вторжение… беспрецедентно дерзко», — заявил Тсахкна.

Министр также добавил, что «возрастающая агрессивность России» должна встретить «скорое усиление политического и экономического давления».

Напомним, на западе Латвии, на побережье нашли хвостовую часть дрона. На место происшествия выехала группа по обезвреживанию недетонированных боеприпасов, чтобы провести анализ объекта.

А ранее, 10 сентября, российские дроны впервые массированно вторглись в воздушное пространство Польши — был зафиксирован пролет около 20 аппаратов. Некоторые из них продвинулись почти на 300 км в глубь страны от восточной границы.

На следующий день, 11 сентября, Трамп предположил, что атака РФ могла быть «ошибкой», однако признал, что крайне недоволен этой ситуацией.

