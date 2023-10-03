Три крупнейших китайских нефтегазовых компании внесли в список спонсоров войны в Украине

Три китайских крупнейших нефтегазовых компании внесли в список спонсоров войны в Украине.

Об этом говорится на сайте НАПК.

Отмечается, что компании продолжают реализовывать совместные проекты с РФ и финансировать стратегическую отрасль России по уплате своих значительных налогов.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC)", — говорится в сообщении.

В частности, дочерняя компания CNOOC Limited, как и другая китайская компания CNPC, владеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ-2", расположенном на полуострове Гидан в Арктическом регионе РФ.

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С начала полномасштабного вторжения компания продолжала активно наращивать сотрудничество со страной-агрессорой.

"В июле 2023 года была достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей основе гравитационного типа, так называемый "плавучий завод", проекта "Арктик СПГ-2". Участие в его открытии принимал лично президент РФ Путин", – говорится в сообщении.

Ранее в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) заявили, что приостанавливают статус для 5 греческих компаний-перевозчиков в перечне спонсоров войны.

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