Три любимых продукта во всем мире могут исчезнуть: ученые назвали причины

Из-за глобального потепления фермеры во всем мире уже теряют урожаи кофе, какао и винограда. Ученые пытаются охладить Землю с помощью новых технологий, но даже такие методы не помогают. Есть и хорошие новости — когда-то холодные страны теперь могут стать следующими центрами виноделия.

Еще в 2014 году производители шоколада предупреждали о дефиците до 2020 года. Барри Колбот, владелец одной из крупнейших компаний по производству шоколада в Цюрихе, рассказал, что шоколад подорожал на четверть из-за болезней и засухи (также последствия потепления), которые уничтожили большую часть урожая.

В то же время, спрос растет с каждым годом. По прогнозам, к 2030 году уровень дефицита достигнет двух миллионов.

Изменение климата также губительно отражается на существовании кофейных плантаций. Если тенденция глобального потепления будет продолжаться, то до конца 21 века кофе на Земле не останется. Причиной является глобального потепления: с ростом температуры плантации все активнее поражаются грибковыми заболеваниями. Комфортно при высоких температурах себя чувствуют и вредители, атакующие кофейные деревья.

Ранее сообщалось, что мировые цены на какао рухнули до 20-месячного минимума. Такое падение оказывает давление на производителей шоколада по всему миру. Несмотря на резкое падение стоимости сырья, розничные цены на шоколад остаются высокими.