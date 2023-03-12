Три меча и каменный топор: США вернули похищенное в Украине старинное оружие (фото)

В Украину вернулись четыре исторических экспоната — три меча и каменный топор, которые были похищены в Украине.

Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.

"Имели честь провести церемонию репатриации украденных из Украины старинных украинских артефактов", — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты выразили благодарность за содействие сотрудникам таможенных и пограничных служб США в возвращении "культурных ценностей и части нашей истории".

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В Таможенной службе США сообщили, что три меча и каменный топор были конфискованы в почтовом отделении международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в сентябре прошлого года.

Мечи были присланы из России, а каменный топор – из Украины. Экспертиза установила, что предметы являются объектами национальной культуры, похищенными в Украине.

Американские пограничники вернули в Украину украденные россиянами археологические артефакты

Напомним, в Украине разоблачили "черного археолога", незаконно торговавшего культурными ценностями ІІІ века.

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