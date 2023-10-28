"Три портсигара, четыре куртки замшевые": Игнат высмеял заявления россиян о "уничтоженной украинской технике"

Как всегда, россияне прибегают к нереальным фантазиям и откровенной лжи.

Накануне Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку. Так, за период с 21 по 27 октября российская армия "уничтожила 31 самолет и 3 вертолета Воздушных сил Украины".

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Вешают лапшу на уши"

Как подчеркивает спикер, враг очень смело рассказывает о том, какое большое количество техники ликвидировали в Украине. И список по бортам, и ATACAMS они "уничтожают".

"Знаете, как в том кино: "три портсигара, четыре куртки замшевые". Они, видимо, берут за основу этот комедийный советский фильм и своему народу вешают лапшу на уши", – акцентировал Юрий Игнат.

Ранее в украинской разведке отреагировали на фейковые изображения самолетов на аэродромах россиян в Крыму. Враг изо всех сил пытается скрыть свою военную технику от украинских глаз, однако им ничего не поможет. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, захватчики могут также нарисовать рисунок демократии у себя в России.

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