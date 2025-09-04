Три российских самолета не смогли нанести удар по Украине: эксперт объяснил, что происходит

Российский бомбардировщик Ту-160 / © Вести

У трех российских бомбардировщиков Ту-160, которые накануне выходили на боевую позицию для удара по Украине, возникли проблемы при запуске ракет.

Как пояснил военный эксперт Роман Свитан в эфире Radio NV, это свидетельствует о катастрофической ситуации в российской стратегической авиации.

По его словам, самолеты Ту-160 в государстве-агрессоре больше не могут выпускать и пользуются бортами, которые были изготовлены еще во времена Советского Союза.

Эксперт отметил, что «модернизация» этих самолетов происходит за счет замены в них изношенных деталей, которые снимают с самолетов, предназначенных на разборку.

«Узлы и агрегаты у них забирают и ставят вроде бы на новый самолет. Но они несут в себе определенные поражения, внешние как минимум. Их полностью настроить невозможно. Естественно, все это в конце концов выливается в то, что уже собранная машина, которая выполняет боевую задачу, ее не выполнит по разным причинам», — пояснил Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что такая ситуация в конце концов приведет к тому, что Россия останется без старых советских бортов.

«Только дело времени, когда у россиян не останется стратегической авиации, они ее потеряют. Новые они не отстроят, потому что санкционное давление и внутреннее производство не дают им такой возможности», — считает Роман Свитан.

Напомним, после операции «Паутина», в результате которой были поражены десятки самолетов стратегической авиации РФ, Россия начала развивать производственные мощности авиационного завода в Казани. Здесь могут строить стратегические бомбардировщики Ту-95мс и Ту-160, а также самолеты дальней авиации Ту-22М3. Однако строительство отстает от графика из-за санкций, а также отсутствия квалифицированной рабочей силы.