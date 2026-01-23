Три российских самолета за день сломались прямо во время полета

Российский самолет / © из соцсетей

Реклама

Третий за день самолет российской авиакомпании столкнулся с поломкой в полете.

Об этом пишет Telegram-канал MoscowTimes.

Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке на территории Китая, сообщил «РИА Новости» представитель перевозчика. «Будет совершать посадку в Ланьчжоу», — уточнил собеседник агентства. Самолет вылетел из Таиланда около четырех часов назад и до российской границы ему остается значительное расстояние. На борту находятся 238 пассажиров. Данных о том, какая неисправность потребовала экстренной посадки, нет. Это третий за день российский самолет, который столкнулся с поломкой во время совершения полета.

Реклама

Утром 23 января Boeing 737, выполнявший рейс из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за проблем со стойкой шасси. Никто из пассажиров не пострадал. Специалисты приступили к техническому осмотру борта, который на время проверки отстранили от полетов.

В ночь на 23 января в аэропорту Красноярска экстренную посадку совершил летевший из Новосибирска Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия». По данным перевозчика, борт запросил аварийную посадку из-за того, что в салоне начало снижаться давление. Предварительно, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна.

Напомним, Россия до сих пор не может восстановить свой потенциал стратегической авиации после спецоперации Малюка «Паутина».