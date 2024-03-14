Три страны ЕС против покупки боеприпасов Украине за средства, полученные от замороженных активов РФ — Politico

В ЕС думают, 3 миллиарда евро отправить на восстановление Украины или на закупку боеприпасов для страны.

Три страны-члены ЕС – Мальта, Люксембург и Венгрия. - высказались против плана президентки Евроомиссии Урсулы фон дер Ляен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на чиновника ЕС.

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Авторы информационного агентства отмечают, что это происходит на фоне слухов о том, что предложение по замороженным активам будет представлено ближе к саммиту лидеров ЕС на следующей неделе.

"Возникает большой вопрос: использовать деньги — около 3 миллиардов евро — на восстановление Украины или на закупку боеприпасов для страны, разрушенной войной", — говорится в статье.

Отмечается, что Мальта, Люксембург и Венгрия выразили оговорку относительно последнего варианта во время встречи 27 послов ЕС в среду. По словам европейского чиновника , готовность фон дер Ляен использовать деньги для пополнения сокращающегося запасов украинского оружия усложнила переговоры, поскольку было общее согласие, которое нужно использовать на восстановление Украины.

Напомним, ранее Шмигаль рассказал о планах на 2024 год, среди которых, в частности, доступ к замороженным активам РФ.

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