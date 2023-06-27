Три страны, где у "вагнеровцев" есть бизнес и они смогут скрываться: в СМИ перечислили пути отхода ЧВК

"Вагнеровцы" сейчас все активнее будут разъезжаться по тем африканским странам.
Наемники ЧВК "Вагнер", которые под руководством Евгения Пригожина передумали совершать переворот в Москве 24 июня, имеют несколько путей ухода. И не в Белоруссию.
Об этом пишет обозреватель издания "BILD на русском".
По его мнению, наемники ЧВК "Вагнер" смогут укрыться в странах, где имеют многолетний налаженный бизнес.
"Вероятно, "вагнеровцы" сейчас все активнее будут разъезжаться по тем африканским странам, где ведут особо прибыльный бизнес и руководители которых полагаются на жестоких наемников, чтобы остаться у власти", — пишет автор.
Он назвал три наиболее вероятных страны, где смогут скрываться "вагнеровцы".
- Малые: в 2021 году военная хунта в этой стране открыто заявила, что будет опираться на силы ПИК "Вагнер". В Мали находятся около тысячи русских наемников.
- Центральноафриканская Республика: местный диктатор укрепился у власти в 2017 году с помощью сотен вагнеровцев. Они борются с повстанцами и выступают личными телохранителями президента. В то же время НПК получила права на золотые и алмазные прииски.
- Ливия: россияне служат маршалу Халифе Хафтару, борющемуся с международно признанным правительством. По данным США, в Ливии воюют около четырех тысяч вагнеровцев, их финансово поддерживают ОАЭ.
Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал, где сейчас находятся Пригожин и "вагнеровцы". По его словам, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Беларуси, а наемники — нет.
По информации российских пропагандистов, переговоры с Пригожиным вел бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Именно ему "пророчат" должность министра обороны РФ вместо Шойгу.
Читайте также:
- Лукашенко о переговорах с Пригожиным: "Общались языком мата"
- Хитрее, чем вы думаете: зачем на самом деле Лукашенко остановил бунт Пригожина
- Окончательный крах режима Путина будет хаотичным и насильственным – Politico