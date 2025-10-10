Три страны готовятся к вторжению РФ: уже разрабатывают план эвакуации

Армия РФ / © Associated Press

Три страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — обеспокоены значительными военными расходами России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Поэтому активно разрабатывают планы действий на случай чрезвычайной ситуации. Эти планы предусматривают возможную эвакуацию сотен тысяч человек в случае усиления российского военного присутствия у их границ или прямого нападения.

Об этом пишет Reuters.

Обоснование беспокойства

Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии. Все из-за недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушения их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками. Хотя Россия отрицает какие-либо намерения нападения на НАТО, эти три страны, которые в прошлом были аннексированы Москвой, удвоили свои расходы на оборону после полномасштабного вторжения в Украину.

«Угрозы могут быть разными», — отметил Ренатас Пожела, руководитель пожарной службы Литвы, участвующий в планировании.

Ужесточенное планирование, которое началось в мае после того, как страны договорились сотрудничать в сфере гражданской защиты, теперь впервые раскрывает детали о том, сколько людей может быть эвакуировано.

Среди возможных обсуждаемых угроз есть:

Быстрое военное наступление русской армии с целью захвата всех трех стран.

Саботаж критической инфраструктуры (связь, транспорт).

Массовый наплыв мигрантов или гражданские волнения среди русскоязычных меньшинств.

Фейковые новости, провоцирующие паническое бегство.

Учения по эвакуации уже проводятся. Официальные лица сообщили, что тайное планирование разрабатывается для значительно большего количества людей, чем участвовавшие в учениях. По словам руководителя пожарной службы Литвы Ренатаса Пожелы, к эвакуации готовят около 400 000 человек — это половина проживающих в пределах 40 км от границ с Россией и Беларусью.

Детали подготовки

Принимающие города. К примеру, литовский город Каунас планирует разместить 300 000 человек в школах, университетах, церквях и на больших аренах.

Логистика. Определены места сбора, подготовлены поезда и автобусы. А на складах накоплены предметы первой необходимости, например туалетная бумага и туристические кровати.

Транспорт. Водителей, бегущих на автомобилях, будут направляться на второстепенные дороги, чтобы расчистить основные пути для армии. Для них уже подготовлена карта с городами-убежищами.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил: «эти планы являются очень обнадеживающим сигналом нашему обществу, что мы готовы и планируем. Мы проделали свою домашнюю работу».

Планы за пределами Балтии

В настоящее время ни у одной из трех стран нет детальных планов по перемещению эвакуированных за пределы своих границ. Связь с Польшей через Сувалкский пролив (узкий лесистый коридор между Россией и Беларусью) является критически важным, но приоритет на нем будет предоставляться военной технике прибывающей НАТО. Советник Эстонского спасательного совета Ивар Май подчеркнул, что существует риск того, что российские войска могут попытаться отрезать страны Балтии.

Эстония готовит приюты для 10% своего 1,4-миллионного населения. В частности, ожидается, что правительство предоставит помощь по меньшей мере половине жителей приграничного русскоязычного города Нарва (50 000 человек), не имеющих другого места для переезда.

Латвия оценивает, что до трети ее 1,9-миллионного населения может покинуть свои дома, заявил заместитель председателя Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Иварс Накуртс.

Напомним, В среду, 8 октября, вечером неизвестный беспилотник залетел в зону безопасности стратегически важной базы НАТО в Гайленкирхене (Германия), вызвав немедленное объявление тревоги.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии.

А в международном аэропорту Вильнюса приостановили авиасообщение из-за подозрения на появление дрона у взлетной полосы. В Национальном центре управления кризисами уточнили, что, вероятно, речь шла о гражданском дроне, запущенном в районе Науянинкай.

Ранее сообщалось, что за последние несколько недель в Европе наблюдается серия инцидентов, связанная с массовым вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса. Эти события вызвали не только беспокойство, но и усилили опасения стран ЕС по поводу возможной эскалации со стороны России.