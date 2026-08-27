Директор ЦРУ Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего тайного визита в Москву передал главе России Владимиру Путину жесткое предупреждение. Он призвал Кремль воздержаться от атак на союзников по НАТО и снизить поддержку Ирана.

Об этом сообщили два источника для Politico, знакомые по этому вопросу.

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По информации собеседников, директор ЦРУ использовал свой визит в РФ, чтобы обезопасить Кремль от ударов по странам Балтии (Эстонии, Латвии и Литве). По их словам, Россия может прибегнуть к атакам на союзников НАТО в ответ на тупик вторжения Москвы в Украину.

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По словам одного из двух лиц и британского чиновника, руководитель разведки США также использовал необъявленную поездку в столицу России, чтобы оказывать давление на Россию с целью сокращения военной и экономической поддержки Ирана.

Визит главы ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, сенатор-демократ США Ричард Блюменталь предположил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего необъявленного визита в Москву предупредил Путина о последствиях в случае эскалации войны.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Глава Белого дома заявил, что поездка не носит чрезвычайный характер.

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