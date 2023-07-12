Три жертвы за 11 часов: на Манхэттене мужчины совершили самоубийство, прыгнув под поезда метро

В понедельник, 10 июля, на Мангеттене трое мужчин покончили с собой, прыгнув под движущиеся поезда метро, ​​сообщила полиция.

Об этом пишет Daily News.

По словам полицейских, около 8 часов утра 47-летний мужчина прыгнул перед поездом №6 в центре города на станции East 86th Street в Верхнем Ист-Сайде и скончался на месте.

Затем 22-летний мужчина был сбит поездом №2 в центре города на станции West 72nd Street на Верхнем Вест-Сайде около 10 часов утра, сообщили в полиции.

Медики срочно доставили его в медицинский центр Mount Sinai West, но спасти его не удалось. Полиция сообщила, что неизвестно, прыгнул ли мужчина перед поездом или раньше залез на рельсы, но инцидент рассматривается как самоубийство.

Согласно источникам в правоохранительных органах, в 18:39 третий мужчина выпрыгнул перед поездом Q в верхней части города на станции Lexington Avenue/63rd Street.

По словам полиции, он скончался на месте.

Напомним, во Франции полиция провинции Нормандия арестовала мужчину за убийство женщины, не имея ни тела, ни даже имени жертвы.

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