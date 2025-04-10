Трибунал для Путина: Британия поддержит модель суда по образцу Нюрнбергского процесса

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

В мае этого года на заседании Совета Европы Великобритания намерена поддержать инициативу создания международного трибунала для суда над Владимиром Путиным, основанного на модели Нюрнбергского процесса.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Предложение предусматривает основание специального международного суда по аналогии с Нюрнбергским трибуналом, на котором после Второй мировой войны судили нацистских преступников.

Реклама

На этом суде предусматривается привлечение российского военно-политического руководства к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Что известно о трибунале для Путина

Поддержка со стороны Британии стала результатом активного лоббирования Филиппа Сэндса, директора Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона, также являющегося личным другом действующего премьер-министра Кира Стармера.

Филипп Сэндс был одним из первых, кто предложил создать отдельный суд, специально предназначенный для рассмотрения преступлений агрессии – категории, которую ООН определяет как вооруженное нападение одного государства на территорию другого, включая вторжение или военную оккупацию.

Ряд западных стран, включая Великобританию, считают необходимым судить российское руководство именно за политическое решение о начале войны, а не ограничиваться только расследованием военных преступлений, совершенных во время боевых действий на территории Украины.

Международный уголовный суд (МКС) в Гааге не может рассматривать дела, связанные с преступлением агрессии в контексте Украины. К тому же МКС официально не признан ни Россией, ни Соединенными Штатами.

После ноябрьских выборов в США Филипп Сэндс встретился с генеральным прокурором Великобритании Ричардом Хермером для обсуждения перспектив создания такого трибунала.

Идею трибунала также поддержали бывший премьер-министр от Лейбористской партии Гордон Браун и ряд экс-министров от Консервативной партии.

Как изменилась позиция США

О создании отдельного суда для рассмотрения преступлений агрессии впервые заговорили в Британии еще в 2022 году. Тогда такую идею поддержали как украинские власти, так и администрация Джо Байдена, которая выделила финансирование и направила американских прокуроров для помощи в организационной работе.

Однако с возвращением Дональда Трампа в Белый дом США прекратили участие в инициативе. В марте Вашингтон объявил о выходе из Международного центра преследования за преступление агрессии (ICPA) – структуры, координирующей работу по созданию трибунала.

«Украина неизменно добивается привлечения к ответственности за решение России развязать эту незаконную войну и Великобритания последовательно поддерживает этот призыв. Международное сообщество, очевидно, настроено на то, чтобы наказать акт агрессии. А позиция США – это внутреннее дело США», – приводит издание слова одного из источников в британском правительстве.

Напомним, в марте этого года в США неожиданно скончалась бывшая прокурор Джессика Абер , занимавшаяся расследованием военных преступлений РФ. Незадолго до смерти она подала в отставку, вероятно, это произошло на фоне смены власти в Вашингтоне.