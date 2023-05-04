Трибунал для Путина: Зеленский ответил, когда глава Кремля будет на скамье подсудимых в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы российский диктатор Владимир Путин окажется на скамье подсудимых вместе с политическим и военным руководством преступного государства.

Об этом он сказал, выступая в штаб-квартире Международного уголовного суда (МКС) в Нидерландах во время своего визита в четверг, 4 мая.

"Конечно, мы хотим видеть другого Владимира здесь, в Гааге", — с юмором сказал Зеленский. — Того, кто заслуживает того, чтобы получить приговор за эти преступные действия именно здесь, в столице международного права".

"Я уверен, что мы увидим это (Путина в Гааге – ред.), когда мы победим, а мы победим. И когда мы победим не только на поле боя, но и российскую агрессию. Посмотрите, как страны во всем мире объединяются, чтобы помочь украинцам защитить себя, независимо от того, есть ли у них желание помочь. Ощущают ли, что на карту поставлено больше, чем судьба одной страны", — подчеркнул лидер Украины.

Визит Зеленского в Нидерланды

В четверг, 4 мая, когда в Амстердаме чтят память жертв Второй мировой войны, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Там он выступил перед парламентом, посетил Гаагский суд и произнес речь на Всемирном форуме.

Во время выступления в Гааге Зеленский подверг критике идею "гибридного" спецтрибунала. Он призвал к созданию полноценного международного трибунала для суда над Путиным. Он сослался на Нюрнбергский процесс, на котором судили нацистов после Второй мировой войны.

ТСН.ua собрали главные тезисы выступлений главы государства в Нидерландах.

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