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"Трибунал для руководства России будет быстрее": глава МИД Литвы ответил на угрозы Марии Захаровой

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Трибунал для руководства России будет быстрее": глава МИД Литвы ответил на угрозы Марии Захаровой

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис / Фото: Associated Press

Представительница российского внешнеполитического ведомства пригрозила руководителю литовской дипломатии уголовной ответственностью в России.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ответил на угрозу одиозной представительницы МИД РФ Марии Захаровой. Она обвинила руководителя литовской дипломатии в призыве к насильственной смене власти в России и заявила, что за это его могут привлечь к уголовной ответственности в РФ.

Об ироническом ответе Ландсбергиса на этот бред сообщает издание Delfi.

"Надеюсь, что трибунал для российского руководства за агрессию против Украины будет проведен быстрее, чем трибунал для Ландсбергиса в России", – отметил литовский министр.

"Экстремистские призывы", по мнению Захаровой, прозвучали во время встречи Габриелюса Ландсбергиса с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским.

Угрожая уголовной ответственностью, одиозная дипломатка, вероятно, имела в виду заочный суд над Ландсбергисом, поскольку официально ему запрещен въезд в РФ.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор рискует быть арестованным, если посетит одно из более чем 120 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

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Дата публикации
Просмотры
572
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