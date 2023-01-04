Трибунал над Путиным: городские власти Гааги поддерживают проведение расследования и суд

Лидер нидерландской партии VVD предложил создать в городе спецтрибунал для расследования преступлений России, совершенных в Украине.

Городские власти Гааги поддерживают проведение спецтрибунала над главой Кремля Владимиром Путиным в городе.

Об этом сообщил лидер нидерландской партии VVD Лотте ван Бастен Батенбург в эксклюзивном комментарии корреспонденту "Укринформа" в Гааге.

Она отметила, что в Гааге уже базируются Международный уголовный суд, спецтрибуналы по Руанде и Югославии, а также европейские органы юстиции и полиции – Евроюст и Европол.

"Поэтому у нас есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне", – сказала ван Бастен Батенбург.

Она подчеркнула, что будущий спецтрибунал по РФ можно осуществлять в офисах и залах трибуналов по Руанде и Югославии, поскольку они уже завершают свою работу.

"Я могу себе представить, что понадобится новое или второе здание, учитывая, сколько военных преступлений уже было зарегистрировано и расследуется в Украине. Лучшее место, безусловно, будет вблизи Европола, Евроюста, МКС и специальных трибуналов по Руанде и Югославии", – сказала она. .

Напомним, вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

В то же время Украина договорилась о дальнейшем сотрудничестве в оборонной, энергетической сферах, а также о проектах восстановления государства и санкциях РФ.

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