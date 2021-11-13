Трое депутатов напились во время визита на военную базу и устроили скандал из-за COVID-документов

Сами депутаты объяснили, что они выпили, как и все 15 членов парламентской делегации.
В Великобритании троих депутатов парламента обвиняют в том, что они напились во время официального визита на военную базу на Гибралтаре.
Об этом сообщает thesun.co.uk и BBC.
По данным издания, в скандал попали два депутата из Шотландской национальной партии и один из Партии лейбористов. Члены парламента перед полетом на военную базу в Гибралтаре выпили в аэропорту. Также, когда депутаты прилетели на военную базу на Гибралтар, они устроили скандал, поскольку местные власти усомнились в их COVID-документах.
Британские издания утверждают, что поведение депутатов разозлило министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Такое поведение он назвал презрением к военным. Также он обратился к партиям, членами которых являются подозреваемые в пьянстве депутаты. Сами депутаты объяснили, что они выпили немного.
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