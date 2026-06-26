Скандал через УПА набирает обороты: еще трое польских политиков возвращают награды от Украины

Марек Кухцинский / © соцмережі

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Бывший маршалок Сейма Польши Марек Кухцинский, эксминистр обороны Мариуш Блащак и бывший глава МИД Збигнев Рау отказываются от украинских государственных знаков отличия.

Об этом сообщил Марек Кухцинский.

Все трое деятелей получили украинские награды за вклад в развитие отношений между странами и поддержку Украины. Свое нынешнее решение политики назвали коллективным протестом.

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«Из уважения жертв волыньского преступления и преданности Президенту Республики Каролю Навроцки, а также как выражение противодействия эскалации конфликта через украинские политические элиты — возвращаем полученные украинские значки», — написал польский политик.

Скриншот по сообщению.

Скандал между Украиной и Польшей накаляется — последние новости:

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал дипломатические споры между Украиной и Польшей. Он назвал ситуацию "страшной ошибкой" и предупредил, что настоящий пик напряжения может быть еще впереди.

Ранее мы писали, что Лидер оппозиционной партии Польша «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, получивший в 2022 году.

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