Троих парней обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы и ее подруг: компания отдыхала на съемной квартире

Сами подозреваемые утверждают, что секс происходил по обоюдному согласию.
В российском Екатеринбурге троих парней подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы.
Об этом сообщает Е1.RU.
Отмечается, что трое парней познакомились с тремя девушками. Для продолжения веселья компания сняла квартру.
В квартире молодой человек, назвавший себя Арсеном, отвел 14-летнюю школьницу в комнату, где у них был секс. Затем з девушкой занимался сексом его друг. После этого трое парней якобы изнасиловали и остальных девушек.
Две из участниц вечеринки уехали домой на такси. Родители третьей вызвали полицейских в квартиру. Сами парни утверждают, что секс происходил по обоюдному согласию.
Подозреваемые уже задержаны. Им грозит заключение сроком от 8 до 15 лет. Все парни ранее были судимы, одна из девушек также состояла на учете у правоохранителей.
Напомним, что в Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы и снимал все на камеру. Суд первой инстанции назначил ему пожизненное лишение свободы, апелляционный суд оставил этот приговор.