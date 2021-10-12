Троих парней обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы и ее подруг: компания отдыхала на съемной квартире

Троих парней обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы и ее подруг: компания отдыхала на съемной квартире

Сами подозреваемые утверждают, что секс происходил по обоюдному согласию.

В российском Екатеринбурге троих парней подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы.

Об этом сообщает Е1.RU.

Отмечается, что трое парней познакомились с тремя девушками. Для продолжения веселья компания сняла квартру.

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В квартире молодой человек, назвавший себя Арсеном, отвел 14-летнюю школьницу в комнату, где у них был секс. Затем з девушкой занимался сексом его друг. После этого трое парней якобы изнасиловали и остальных девушек.

Две из участниц вечеринки уехали домой на такси. Родители третьей вызвали полицейских в квартиру. Сами парни утверждают, что секс происходил по обоюдному согласию.

Подозреваемые уже задержаны. Им грозит заключение сроком от 8 до 15 лет. Все парни ранее были судимы, одна из девушек также состояла на учете у правоохранителей.

Напомним, что в Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы и снимал все на камеру. Суд первой инстанции назначил ему пожизненное лишение свободы, апелляционный суд оставил этот приговор.

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