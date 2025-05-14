Трое украинцев арестованы в Германии за шпионаж в пользу РФ и подготовку теракта

Полиция германии. / © Associated Press

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В Германии арестованы трое граждан Украины, подозреваемые в шпионаже и подготовке взрывных атак в рамках гибридной кампании, связанной с российскими спецслужбами.

Об этом в среду сообщила федеральная прокуратура ФРГ изданию Reuters.

По данным следствия, подозреваемые действовали как агенты иностранного государства с целью саботажа. Двое из них – Владислав Т. и Даниил Б. – были задержаны в Германии на выходных. Третьего – Евгения Б. – арестовали во вторник в Швейцарии.

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Дело связывают с серией взрывов на логистических складах в Германии, Польше и Великобритании летом прошлого года. Тогда европейские разведки предупреждали о растущей опасности гибридных атак после полномасштабного вторжения России в Украину.

Прокуратура отмечает, что арестованные были в контакте с лицами, связанными с государственными учреждениями РФ. По официальной информации, сговор включал планы по поджогу и почтовым отправлениям со взрывчаткой, в частности в Украину.

Один из эпизодов – отправка двух тестовых посылок с GPS-трекерами из Кельна в марте этого года. Содержимое было подготовлено Евгением Б. и передан через Даниила Б., отмечает прокуратура.

Немецкая разведка также ранее предупреждала об опасности, которую эти атаки могли представлять для авиаперевозок. В частности, глава службы внутренней безопасности Томас Хальденванг сообщил, что страна чудом избежала авиакатастрофы после возгорания грузового контейнера.

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В связи с расследованием крупнейшие логистические компании, включая DHL, ужесточили меры безопасности на объектах в Германии, в частности в Лейпциге, где произошли подозрительные инциденты.

По предварительным оценкам, деятельность группы продолжалась по меньшей мере до конца марта 2025 г. В рамках дела продолжается международное следствие.

Напомним, ранее польская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Украины по масштабному пожару в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве. По данным следствия, за поджогом стояли российские спецслужбы.