Тропический шторм "Эльза" атаковал Кубу: власти успели эвакуировать людей

Порывы ветра достигали 85 км/час.
Тропический шторм "Эльза" атаковал западную Кубу недалеко от Гаваны с сильным дождем и ветром.
Об этом информирует Associated Press.
Он прошел над сельскими районами к востоку от Гаваны и достиг национального парка Сьенега-де-Сапата. Порывы ветра достигали 85 км/час. Кубинские власти эвакуировали 180 тыс. человек из-за возможного сильного наводнения в результате шторма, который уже обрушился на несколько Карибских островов и унес жизни по меньшей мере трех человек.
Как сообщалось, в Майами решились на смелый шаг: из-за приближения урагана "Эльза" уничтожили уцелевшую часть многоэтажки, обрушившейся 24 июня. Контролируемый взрыв прошел успешно. Пока работали подрывники, поисковую операцию приостановили, но под завалами остается 121 житель дома.
Синоптики сообщили, что стихия пройдет над Флоридой-Кис 6 июля, в среду шторм пронесется над центральным побережьем Мексиканского залива.
Напомним, что ливни с грозами прокатились по центру и западу Украины. В Винницкой области, Львовской и Волыни машины дрейфовали по залитым водой дорогам. Неудержимый ураган разбросал деревья, разрушил дома и разбил крыши.