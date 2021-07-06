Тропический шторм "Эльза" атаковал Кубу: власти успели эвакуировать людей

Порывы ветра достигали 85 км/час.

Тропический шторм "Эльза" атаковал западную Кубу недалеко от Гаваны с сильным дождем и ветром.

Об этом информирует Associated Press.

Он прошел над сельскими районами к востоку от Гаваны и достиг национального парка Сьенега-де-Сапата. Порывы ветра достигали 85 км/час. Кубинские власти эвакуировали 180 тыс. человек из-за возможного сильного наводнения в результате шторма, который уже обрушился на несколько Карибских островов и унес жизни по меньшей мере трех человек.

Как сообщалось, в Майами решились на смелый шаг: из-за приближения урагана "Эльза" уничтожили уцелевшую часть многоэтажки, обрушившейся 24 июня. Контролируемый взрыв прошел успешно. Пока работали подрывники, поисковую операцию приостановили, но под завалами остается 121 житель дома.

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Синоптики сообщили, что стихия пройдет над Флоридой-Кис 6 июля, в среду шторм пронесется над центральным побережьем Мексиканского залива.

Напомним, что ливни с грозами прокатились по центру и западу Украины. В Винницкой области, Львовской и Волыни машины дрейфовали по залитым водой дорогам. Неудержимый ураган разбросал деревья, разрушил дома и разбил крыши.

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