Тропический шторм "Эльза" убил человека во Флориде и несется на Каролину

Тропический шторм "Эльза" убил человека во Флориде и несется на Каролину

Шторм накрыл штат сильным ветром и дождем, двигаясь на север.

Тропический шторм "Эльза" ударил по Флориде. Стихия обрушилась на берег в округе Тейлор на побережье Мексиканского залива.

Об этом сообщает CBC News.

Кроме того, база ВМС в Джорджии сообщила о нескольких травмах и повреждении кемпинга после прогнозированного торнадо, обрушившегося на этот район.

Также читайте Мощный ураган "Эльза": на Кубе эвакуировали 180 тысяч человек

Шторм стал причиной как минимум одной смерти в США. По информации официальных лиц, житель Флориды погиб в среду, когда сильный дождь и ветер повалили дерево на две машины.

Кроме того, не менее трех человек погибли в Карибском бассейне еще до того, как шторм обрушился на Флориду.

Сейчас "Эльза" движется на северо-восток со скоростью около 16 миль в час. Ожидаются сильные дожди, которые, согласно центра урагана, могут привести к изолированию вспышек и наводнений в городах. Следующей целью "Эльзы" станет Каролина — здесь ее ждут утром в четверг.

Напомним, что ливни с грозами прокатились по центру и западу Украины. В Винницкой области, Львовской и Волыни машины дрейфовали на залитых водой дорогах. Неудержимый ураган разбросал деревья, разрушил дома и разбил крыши.

Погода в Украине: сорван шифер и машины в воде - непогода третий день бушует в нескольких регионах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку