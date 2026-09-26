Тропический шторм Поло превратился в ураган за сутки: курорты готовятся к удару

По прогнозам, ураган не выйдет на сушу / © Associated Press

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Ураган Поло усиливается над Тихим океаном — сейчас формируется на северо-востоке, у побережья и вдоль юго-западного побережья Мексики.

Об этом сообщает Dailymail.

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Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган Поло усилился к первой категории в центральной части Тихого океана вечером 25 сентября (по местному времени) и, по прогнозам, будет продолжать усиливаться по мере приближения к Гавайям.

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До 27 сентября в этом районе может выпасть от 380 до 760 мм осадков, а, возможно, и больше.

Согласно прогнозам, наиболее сильные дожди ожидаются в юго-восточной части Гавайев, в районе, ранее пострадавшем от урагана Лала в августе прошлого года. Поэтому этот регион подвержен высокому риску повторной изоляции населенных пунктов, наводнениям и повреждению дорог.

На Гавайях объявлено чрезвычайное положение, мобилизовано более 230 военнослужащих Национальной гвардии, закрыты школы. Hawaii Electric Power Company также доставила группы по восстановлению электроснабжения на острова Оаху, Мауи и Гавайские острова.

Мексика разместила 15 000 сотрудников службы безопасности вдоль побережья, закрыла школы, организовала приюты и эвакуировала жителей из зон повышенного риска.

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Синоптики отмечают, что тихоокеанский циклон Поло за сутки 22 сентября резко усилился, превратившись из тропического шторма в мощный ураган 5 категории.

Ранее сообщалось, что миллионы американцев оказались под угрозой масштабного ледяного шторма, охватившего территорию от Нью-Мексико до Каролин.

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