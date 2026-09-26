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Тропический шторм Поло превратился в ураган за сутки: курорты готовятся к удару
Синоптики предупреждают о сильных ливнях, подтоплениях, штормовом притоке и порывах ветра, которые могут достигать ураганной силы.
Ураган Поло усиливается над Тихим океаном — сейчас формируется на северо-востоке, у побережья и вдоль юго-западного побережья Мексики.
Об этом сообщает Dailymail.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган Поло усилился к первой категории в центральной части Тихого океана вечером 25 сентября (по местному времени) и, по прогнозам, будет продолжать усиливаться по мере приближения к Гавайям.
До 27 сентября в этом районе может выпасть от 380 до 760 мм осадков, а, возможно, и больше.
Согласно прогнозам, наиболее сильные дожди ожидаются в юго-восточной части Гавайев, в районе, ранее пострадавшем от урагана Лала в августе прошлого года. Поэтому этот регион подвержен высокому риску повторной изоляции населенных пунктов, наводнениям и повреждению дорог.
На Гавайях объявлено чрезвычайное положение, мобилизовано более 230 военнослужащих Национальной гвардии, закрыты школы. Hawaii Electric Power Company также доставила группы по восстановлению электроснабжения на острова Оаху, Мауи и Гавайские острова.
Мексика разместила 15 000 сотрудников службы безопасности вдоль побережья, закрыла школы, организовала приюты и эвакуировала жителей из зон повышенного риска.
Синоптики отмечают, что тихоокеанский циклон Поло за сутки 22 сентября резко усилился, превратившись из тропического шторма в мощный ураган 5 категории.
Ранее сообщалось, что миллионы американцев оказались под угрозой масштабного ледяного шторма, охватившего территорию от Нью-Мексико до Каролин.