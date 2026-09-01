Тропический шторм приближается к густонаселенным районам: под угрозой миллионы

Тропический шторм (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Тропический шторм Эдуард близится к побережью Техаса и Луизианы. Синоптики предупреждают о сильных ливнях, подтоплениях, штормовом приливе и порывах ветра, которые могут достигать ураганной силы.

Об этом говорится в материале UNILAD.

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Предупреждение о возможном урагане объявили на участке побережья от Хай-Айленда в Техасе до Камерона в Луизиане.

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Ожидается, что шторм будет усиливаться и во вторник может приблизиться к силе урагана. Скорость ветра может превысить 74 мили в час — около 119 км/ч.

Из-за непогоды возможны отключения электроэнергии и падения деревьев.

В юго-восточном Техасе также объявили предупреждение о возможных наводнениях. На востоке штата и юго-западе Луизианы прогнозируют от 3 до 6 дюймов осадков примерно 75-150 мм, а в отдельных районах Техаса до 9 дюймов, или около 230 мм.

Шторм сформировался в понедельник в Мексиканском заливе. К утру вторника он находился примерно в 135 км юго-восточнее Камерона в Луизиане.

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Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Техаса Орландо Аланис заявил, что главной угрозой сейчас наводнения.

"Это наш первый большой шторм в этом сезоне, и я скажу вам: Техас к нему готов", - отметил он.

По его словам, при выходе шторма на сушу ожидается ветер около 60 миль в час, а в округах Чемберс и Джефферсон возможен штормовой приток высотой от двух до четырех футов.

Самые интенсивные осадки прогнозируют, в частности, в округе Гаррис. Также ожидается повышение уровня воды в реках.

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К реагированию привлекли 20 государственных учреждений и около 150 сотрудников. Также подготовили спасательные самолеты и лодки.

Эдуард стал пятым названным штормом сезона атлантических ураганов 2026 года и первым тропическим штормом, угрожающим в этом году Техасу.

Местные жители призывают следить за предупреждениями властей и быть готовыми к возможному ухудшению погоды.

Ранее сообщалось, что миллионы американцев оказались под угрозой масштабного ледяного шторма, охватившего территорию от Нью-Мексико до Каролин.

Мы ранее информировали, что мощный шторм «Ханнес» повлек за собой масштабные разрушения в сетях финской энергетической компании Elenia. В результате стихии более 100 тысяч потребителей остались без света.

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