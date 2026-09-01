- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 153
- Время на прочтение
- 2 мин
Тропический шторм приближается к густонаселенным районам: под угрозой миллионы
К побережью США близится тропический шторм Эдуард, который может усилиться почти до урагана. Наибольшую угрозу представляют сильные ливни и наводнения.
Тропический шторм Эдуард близится к побережью Техаса и Луизианы. Синоптики предупреждают о сильных ливнях, подтоплениях, штормовом приливе и порывах ветра, которые могут достигать ураганной силы.
Об этом говорится в материале UNILAD.
Предупреждение о возможном урагане объявили на участке побережья от Хай-Айленда в Техасе до Камерона в Луизиане.
Ожидается, что шторм будет усиливаться и во вторник может приблизиться к силе урагана. Скорость ветра может превысить 74 мили в час — около 119 км/ч.
Из-за непогоды возможны отключения электроэнергии и падения деревьев.
В юго-восточном Техасе также объявили предупреждение о возможных наводнениях. На востоке штата и юго-западе Луизианы прогнозируют от 3 до 6 дюймов осадков примерно 75-150 мм, а в отдельных районах Техаса до 9 дюймов, или около 230 мм.
Шторм сформировался в понедельник в Мексиканском заливе. К утру вторника он находился примерно в 135 км юго-восточнее Камерона в Луизиане.
Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Техаса Орландо Аланис заявил, что главной угрозой сейчас наводнения.
"Это наш первый большой шторм в этом сезоне, и я скажу вам: Техас к нему готов", - отметил он.
По его словам, при выходе шторма на сушу ожидается ветер около 60 миль в час, а в округах Чемберс и Джефферсон возможен штормовой приток высотой от двух до четырех футов.
Самые интенсивные осадки прогнозируют, в частности, в округе Гаррис. Также ожидается повышение уровня воды в реках.
К реагированию привлекли 20 государственных учреждений и около 150 сотрудников. Также подготовили спасательные самолеты и лодки.
Эдуард стал пятым названным штормом сезона атлантических ураганов 2026 года и первым тропическим штормом, угрожающим в этом году Техасу.
Местные жители призывают следить за предупреждениями властей и быть готовыми к возможному ухудшению погоды.
Ранее сообщалось, что миллионы американцев оказались под угрозой масштабного ледяного шторма, охватившего территорию от Нью-Мексико до Каролин.
Мы ранее информировали, что мощный шторм «Ханнес» повлек за собой масштабные разрушения в сетях финской энергетической компании Elenia. В результате стихии более 100 тысяч потребителей остались без света.