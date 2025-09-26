Троянский конь Кремля: Британский политик признал, что продвигал российские нарративы за деньги

Британия расследует серию уголовных дел, связанных с российским влиянием и шпионажем / © Getty Images

Британский политик Нейтан Гилл признал свою вину в получении взяток за продвижение пророссийских нарративов в Европейском парламенте в 2018 и 2019 годах. Среди его задач были организация мероприятий для украинского предателя Виктора Медведчука и выступления по пророссийским каналам. Этот случай стал очередным в серии уголовных дел в Британии , связанных с российским влиянием и шпионажем.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на решение суда.

Взятки от украинского союзника Кремля

Нейтан Гилл, представлявший Уэльс в Европарламенте с 2014 по 2020 год, признал, что восемь раз получал взятки за выполнение инструкций, поступавших от гражданина Украины Олега Волошина. Волошин был чиновником в правительстве Виктора Януковича и в то время являлся членом пророссийской партии. В 2022 году против Волошина были введены санкции США и Британии за распространение дезинформации и пророссийских нарративов.

Прокуроры сообщили, что Волошин передавал Гиллу указания через WhatsApp по ряду мер в поддержку Виктора Медведчука.

«Нейтан Гилл брал деньги за продвижение нарративов, которые должны быть выгодными для российских интересов», — заявил Доминик Мерфи, руководитель подразделения столичной полиции, возглавлявший расследование.

Продвижение «Мирного плана Медведчука»

Деятельность Гилла была сфокусирована на легитимизации позиции Медведчука, против которого Украина открыла уголовное производство за измену.

В феврале 2019 года Гилл по заказу Волошина появился на пророссийском телеканале «112 Украина». Прокуроры заявили, что британский политик «четко придерживался предоставленной ему линии», включая заявления о том, что Медведчука «преследуют» за его политические убеждения. Позже Гиллу было поручено организовать выступления других членов Европарламента в поддержку Медведчука.

Кульминацией стало то, что в июле 2019 года Гилл за деньги организовал и провел в Европейском парламенте презентацию Мирного плана для Донбасса авторства Медведчука. На следующий день Медведчук встретился с Путиным в России и назвал эту встречу в Европарламенте успешной.

Выступления по «сценарию» Кремля

Гилл также признал, что ему заплатили за два выступления в Европейском парламенте. По словам прокуроров, они также проходили по «сценариям» Волошина.

В одном из выступлений в декабре 2018 года он обвинил украинское правительство в репрессиях против пророссийских СМИ.

«Я полностью сочувствую Украине, когда речь идет о Крыме, когда речь идет о российской агрессии и вмешательстве… Но неправильно бороться с одними репрессиями другими репрессиями», — заявил Нейтан Гилл, призывая украинское правительство разрешить вещание телеканалов, «независимо от того, нравится вам это сообщение или нет».

Политик, сейчас не занимающий никаких выборных должностей, был арестован в сентябре 2021 года в аэропорту Манчестера. Позже суд отпустил его под залог. Ожидается, что приговор будет оглашен в ноябре этого года.

Напомним, в Великобритании задержали российских шпионов . Контртеррористическая полиция в Эссексе арестовала трех человек по подозрению в содействии российской разведке. Полиция предупреждает о все большей тенденции вербовки граждан Великобритании как посредников враждебными государствами.