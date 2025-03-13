"Труба — Европе и Украине": Лукашенко сделал "пророчество" на фоне возможных переговоров РФ и США

Во время встречи с Путиным в Кремле самопровозглашенный президент Беларуси сделал ряд сногсшибательных заявлений.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "предсказывает" неутешительное развитие событий для Европы и Украины, если Россия и США "договорятся". Он также призвал к прекращению огня.

Лукашенко выступил в Кремле 13 марта.

"Снова такое, извините, "пророчество"... Если Россия договорится с США, — "труба" Европе и Украине вместе взятым", — сказал Лукашенко.

Он также выступил с призывом: "Не надо война!", сидя рядом с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Давайте договариваться... Не надо "война"! Ни в коем случае", — сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, президент РФ Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с американским главой Дональдом Трампом. Темой якобы должно стать перемирие и его условия.

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