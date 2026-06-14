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"Трудно найти жилье": беженка из Украины откровенно рассказала о проблемах при переезде в Германию
Получение временной защиты в Германии требует от украинцев четкого планирования и понимания местного законодательства.
Выбор региона в Германии для украинских соискателей убежища становится всё более сложной задачей из-за переполненности лагерей и строгих правил распределения. Несмотря на существенные ограничения, украинцы продолжают делиться собственным опытом обустройства в европейской стране, давая полезные советы тем, кто только планирует переезд.
Беженка из Украины Людмила Русина в своём блоге на платформе TikTok подробно рассказала об особенностях переезда в Германию, распределении по федеральным землям и основных трудностях, с которыми сталкиваются украинцы.
При выборе региона стоит учитывать планы на будущее
По её словам, выбор региона напрямую зависит от дальнейших планов человека — собирается ли он устроиться на работу или просто хочет переждать трудные времена.
Главной проблемой для вновь прибывших остается то, что большинство немецких земель в настоящее время закрыты для приема. Однако блогер отмечает, что ситуация динамична, и периодически они открываются, что невозможно предсказать заранее. Она советует рискнуть тем, у кого есть четкая цель попасть в конкретный город.
«Если у вас есть сильное желание поехать в Карлсруэ или в Мюнхен — езжайте. Если вам повезет и граница будет открыта, вас зарегистрируют. В противном случае вас просто перенаправят в другой лагерь», — пояснила Людмила Русина.
Тем, кто не планирует сразу строить карьеру, она рекомендует выбирать регионы с более простыми условиями проживания. Например, Саксония почти всегда готова принять приезжих, и там гораздо проще решить вопрос с жильем. В то же время для поиска перспективной работы лучше подходит западная часть страны и крупные города, хотя там придется столкнуться с высокой стоимостью аренды и дефицитом жилья для аренды.
Что делать, если вы путешествуете с животными
Особое внимание беженка уделила тем, кто путешествует с домашними животными. Она призывает обязательно и заранее проверять, какие именно пункты первичного приема готовы принять людей с животными, а также позаботиться обо всех необходимых ветеринарных документах. Более того, наличие четвероногого спутника существенно затруднит дальнейший поиск постоянного жилья.
«Имейте в виду, что с домашним животным в Германии потом будет сложно найти жилье. Даже в моем жилом кооперативе, в самом простом, в договоре сказано, что животное может проживать только «по согласию сторон», — подчеркнула украинка, призвав взвесить все риски перед поездкой.
Украинцы за рубежом — последние новости
Украина хочет вернуть своих граждан из Евросоюза, но только при условии обеспечения надлежащей безопасности в стране. Киев обсуждает с Еврокомиссией программы добровольного возвращения, при этом настаивая на сохранении действующего уровня временной защиты для украинцев за рубежом.
Также стоит отметить, что в странах ЕС украинские семьи могут столкнуться с изъятием детей из-за неспособности адаптироваться к местным правилам воспитания, ведь социальные службы реагируют на любые признаки насилия, запущенности или риска. Например, в Италии с начала полномасштабной войны у украинских беженцев изъяли 43 ребенка, и только 18 из них удалось вернуть родителям.
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