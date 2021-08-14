"Трудное время испытаний": Зеленский и Кулеба выразили соболезнования Турции в связи с наводнениями

"Трудное время испытаний": Зеленский и Кулеба выразили соболезнования Турции в связи с наводнениями

Вследствие разрушительных паводков погибло уже 40 человек.

Наводнения, которые охватили города в черноморском регионе Турции, привели к гибели уже 40 человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецким семьям в связи со стихийным бедствием.

"Искренние соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и дружескому турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие унесло близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Зеленский в своем Twitter .

Искренние соболезнования Президенту @RTErdogan и дружественному народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, в которых стихийное бедствие унесло близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 14, 2021

Также на катастрофические наводнения в Турции отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Глубоко опечален известием о сокрушительных наводнениях в Турции, которые привели к жертвам и разрушениям. Глубоко сочувствую родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с нашими турецкими друзьями и союзниками в это трудное время испытаний", — отметил Кулеба в Twitter.

Я глубоко опечален известиями о сокрушительных наводнения в Турции, которые привели к жертвам и разрушениям. Глубоко сочувствую родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с нашими турецкими друзьями и союзниками в это трудное время испытаний. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2021

Напомним, Турция до сих пор в плену природных катаклизмов. Утром возле курортного городка Чешме, что у Измира, вспыхнула новая пожар, а на севере от разрушительных наводнений погибли уже 40 человек. Также есть люди, местонахождение которых неизвестно.

Новости мира: в Турции возросло число погибших во время мощных паводков на севере страны

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