Трудоустройство за границей: какую помощь получают украинские беженцы в ЕС и сколько нашли работу

Только 25,2% беженцев из Украины работают, в частности, в Германии. В Дании 78% украинцев уже нашли работу. В Чехии работают 66%, в Польше – 65%, в Швеции и Великобритании – 56%, в Нидерландах – 50%. Между тем, в Германии украинцы получают помощь в размере 563 евро, а дети — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

Об этом сообщает политолог Дитрих Тренхардт (Мюнстерский университет) со ссылкой на цифры Фонда Фридриха Эберта, пишет BILD.

Законодательные требования фактически одинаковы во всех странах ЕС: беженцы из Украины приобретают статус временной защиты без сложной процедуры предоставления убежища, интегрируются в системы здравоохранения и социальной защиты и сразу получают право на работу. Но в финансовом плане существуют большие отличия.

Условия для беженцев из Украины в Германии

Взрослые украинцы получают пособие в размере 563 евро, дети от 357 до 471 евро в зависимости от возраста. Более того, покрываются жилье и дополнительные расходы.

Чехия: материальная помощь

Украинские беженцы в Чехии получают 200 евро экстренной помощи, за пять месяцев – 130 евро. Медицинская страховка и расходы по проживанию в коллективном общежитии покрываются только в течение ограниченного периода времени.

Помощь беженцам в Польше

В Польше выдают единовременную денежную помощь в размере 66 евро, а также пособие на ребенка в размере 110 евро в месяц.

Через четыре месяца половина коллективного жилья должна быть оплачена самими беженцами. В результате, по прогнозам польского государственного экономического института, уже в 2023 году украинские беженцы должны были принести больше налоговых поступлений, чем расходы.

"Есть и другая причина низкого процента трудоустройства украинских беженцев в Германии. По данным Института исследований рынка труда и профессиональных исследований (IAB), около 72% украинских беженцев в Германии имеют высшее образование — считают сверхквалифицированными. Однако трудоустройству мешает длительный процесс признания образования для украинцев, например, для разрешения работать врачом или фармацевтом. В Италии и Словакии это устроено по-другому: там беженцам из Украины разрешили работать в системе здравоохранения уже с марта 2022 года", — говорится в сообщении.

В то же время, беженцам часто не хватает языковых навыков. Эксперты надеются, что ситуация с трудоустройством улучшится через несколько месяцев благодаря языковым курсам.

Тем временем в Нидерландах предлагают возвращать беженцев в относительно безопасные регионы Украины. Депутаты от партии BBB (Фермерско-гражданское движение) считают, что беженцы могли бы вернуться на запад Украины.

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