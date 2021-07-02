Trump Organization обвинили в налоговых преступлениях: как отреагировал Трамп и что угрожает его компании

Trump Organization обвинили в налоговых преступлениях: как отреагировал Трамп и что угрожает его компании

Финдиректора компании Трампа обвиняют уклонение от уплаты налогов в размере $1,7 млн.

Компанию бывшего президента США Дональда Трампа "Trump Organization" и ее финансового директора Аллена Вайссельберга обвиняют в налоговых преступлениях.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в четверг, 1 июля, 73-летний Вайссельберг сдался властям Нью-Йорка. Позже ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на доход в размере 1,7 миллиона долларов.

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Прокуратура заявляет, что 15-летняя схема помогла руководству "Trump Organization" уклоняться от уплаты налогов, при этомтайно от власти получая льготы, в частности на аренду и плату за обучение.

Во время слушания в уголовном суде Манхэттена прокурор Кэри Данн сказал, что речь идет о "широкой и дерзкой" схеме, которая включает "неучтенные платежи".

"Это организовали самые высокопоставленные руководители, которые приносили финансовую выгоду для себя и компании, получая негласное повышение заработной платы за счет налогоплательщиков штата и федерального уровня", — высказался он.

Юристы компании и Вайссельберг заявили, что не причастны к налоговому мошенничеству и выразили готовность оспаривать обвинения в суде.

Между тем владелец компании и экс-президент США Дональд Трамп, лично которому, к слову, не предъявили никаких обвинений, назвал ситуацию "политической охотой на ведьм со стороны радикальных левых демократов", в котором Нью-Йорк играет ключевую роль.

"Это не справедливость, это политика", — высказался Трамп, добавив, что следователи использовали Вайссельберга "как пешку в попытке (...) нанести вред бывшему президенту".

Прокурор Кэрри Данн, со своей стороны, ответил, что речь идет "не о политике". "Расследование было тщательным, (...) и ограничивалось предметами, находящимися в пределах юрисдикции Нью-Йорка", - заверил он.

Как отмечает издание, если компанию признают виновной, то ее сотрудничество с деловыми партнерами могут существенно пострадать. Кроме того, Trump Organization грозят штрафы.

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Между тем Нью-Йорк объявил о расторжении контрактов с компанией на содержание катков, карусели и поля для гольфа еще после беспорядков в Капитолии.

Дэниэл Голдман, который был ведущим юристом в Палате представителей США во время первого импичмента Трампа в 2019 году, указал, что обвинительный акт может "побудить кредиторов требовать свои кредиты, что приведет к банкротству Trump Organization".

"В ходе расследования также будут учитываться личные и корпоративные налоговые декларации Трампа за восемь лет, полученные прокуратурой после долгой судебной тяжбы, которая закончилась в Верховном суде в феврале", — говорится в материале.

Trump Organization — это семейная холдинговая компания, владеющая отелями, гольф-клубами и другой недвижимостью, и являщаяся "краеугольным камнем" глобального бренда Трампа.

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В мае Генпрокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы Трампа.

Заметим, что гражданское производство открыли в 2019 году. Оно касалось утверждений о том, что экс-президент завысил стоимость своих активов для банков при поиске займов и занизил их, чтобы уменьшить налоги.

В августе прошлого года прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявил, что ведет уголовное расследование финансовых дел Трампа, чтобы раскрыть возможные нарушения им законов штата.

Трамп, со своей стороны, утверждал, что дело против компании, которую он возглавлял до 2017 года, завели по политическим мотивам.

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