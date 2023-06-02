Труп пропавшего мужчины приняли за реквизит фильма ужасов и оставили в кузове грузовика

Он пробыл там два месяца.

В Великобритании мужчина увидел труп в грузовике, но подумал, что это реквизит для фильма ужасов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Свидетель, осматривавший грузовик, ранее использовавшийся в съемках фильмов, увидел мертвое тело 35-летнего Йена Робертса, но не сообщил об этом, потому что подумал, что это "манекен".

Полиция Мерсисайда подала заявление об исчезновении Йена еще в октябре в 2022 году.

Коронерский суд Чешира слышал, как свидетель посетил комплекс, чтобы убедиться, что грузовик все еще на ходу. Он обнаружил, что лобовое стекло разбито, занавеска внутри разорвана, а двигатель не запускается.

Он увидел то, что он принял за реквизит, выглянув из-за занавески. По сути это было тело Робертса. Следствие узнало, что грузовик ранее использовался на съемочной площадке фильма ужасов. Затем владелец грузовика приехал из Лондона, чтобы посмотреть, сможет ли он запустить двигатель, и тогда он обнаружил тело.

В декабре в 2022 году службы экстренной помощи были вызваны на территорию Скул-Броу, Уоррингтон, и сообщили о трупе. Он был объявлен мертвым 2 декабря.

Помощница коронера Сара Мерфи прочла заявление врача общей практики Йена, в котором говорилось, что он несколько раз виделся с ним из-за его беспокойства и депрессии. Он выражал суицидальные мысли. Ему также прописали лекарство от проблем с психическим здоровьем.

Сара Мерфи также зачитала заявление главного инспектора полиции Мэгги Кэссиди. Она сказала, что тело Йена, похоже, пролежало там долгое время. На месте происшествия также была записка, в которой Робертс выразил намерение покончить с собой.

Напомним, в Бразилии модель, увеличившая ягодицы ради бойфренда, умерла после подпольной пластики. У нее начали распространяться инфекции.

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