Труп сильно обгорел: подробности гибели дочери главного идеолога "русского мира" Дугина

Девушка при взрыве находилась в машине и погибла на месте.

Дочь идеолога российского пропагандиста Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Московской области.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на очевидцев.

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Автомобиль Land Cruiser Prado взорвался на Можайском шоссе в 21:30. Внедорожник сразу потерял управление и, съехав на обочину, загорелся. До приезда пожарных, вызванных очевидцами, автомобиль сгорел.

В авто обнаружили сильно обгоревший труп, личность которого пока не установлена. Однако знакомые Дугина уже выразили ему соболезнования в связи с гибелью дочери. Кроме того, философ приехал на место трагедии и был в шоке от увиденного.

Дугин на месте взрыва

Известно, что в авто должен быть сам Дугин. Он вместе с дочерью находился на пропагандистском фестивале, который проходит при поддержке власти.

С начала 2000-х годов Дугин поддерживал идеи евразийства, "русского мира" и крайнего русского этнического национализма, предлагая их как идеологическую платформу русской власти, которой он упрекал в отсутствии какой-либо идеологии. Сторонник ввода войск в Украину и оккупации всей ее территории, кроме западных областей.

Справка

29-летняя Дарья Дугина (псевдо – Платонова) распространяла "философские" идеи отца и была его главной помощницей.

Делала обзоры для пропагандистского российского медиа "Федеральное агенство новостей" (ФАН) владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина, телеканала "Царьград" православного олигарха Константина Малофеева, Russia Today и других подобных ресурсов. Вела свой авторский телеграмм-канал.

Называла войну с Украиной "лучшими", что только возможно. Распространяла фейки о защитниках Украины. Находилась под международными санкциями. Считала современное Запад "фашистским" и "тоталитарным".

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