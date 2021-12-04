Труп три дня раскладывался в каюте: в Турцию прибыло судно с мертвым украинским моряком

Труп три дня раскладывался в каюте: в Турцию прибыло судно с мертвым украинским моряком

Члены команды находятся в стрессовом состоянии.

В Турцию прибыло судно THOR (IMO 9291418), на борту которого трое суток держали тело умершего украинского моряка.

Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин в Facebook.

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По его словам, об инциденте ему сообщили граждане Украины-члены экипажа балкера THOR (IMO 9291418, флаг Маршалловы Острова).

Гольбин сообщает, что моряк умер на судне, когда оно было еще в Одессе, но судовладелец не снял тело с борта в Украине, а сделал это в турецком Стамбуле.

Причина смерти моряка пока неизвестна. Но по состоянию на 3 декабря разлагавшийся труп все еще был в каюте.

"Третьи сутки тело украинского моряка держат в каюте в сидячем положении. Наш моряк умер на борту судна, когда оно было в Украине, но судовладелец решил не снимать его с борта, а отправить судно в Стамбул. По состоянию на пятницу — тело на борту", – написал он.

Кроме того, судовладелец мол поручил капитану оставить тело в каюте, а не поместить его в холодильное оборудование.

Гольбин в комментарии УНИАН обьяснил, что для оформления соответствующих документов (списание мертвого моряка) необходимо время. Члены команды из-за трагедии находятся в стрессовом состоянии.

"Люди возмущены, некоторые подавлены... кроме морально-нравственного вопроса, есть вопросы эпидбезопасности. Ведь причины смерти мужчины пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне ужасный запах", — сказал юрист.

По его словам, умершего моряка предстоит перевезти в Украину самолетом. Но когда это произойдет, неизвестно.

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