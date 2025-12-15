- Дата публикации
"Трупы НАТО и ЕС": во время выступления Зеленского произошел конфуз с переводом
Во время конференции переводчица совершила языковую ошибку, на которую отреагировал Зеленский.
Во время конференции в Германии, а именно выступления Владимира Зеленского, произошел курьезный случай с участием переводчицы: слово troops (войска) она перевела как «трупы», что заставило президента Украины остановить речь и исправить перевод.
Об этом стало известно во время бизнес-форума в Германии.
Во время выступления Зеленского было сказано: «Трупы НАТО и ЕС будут обеспечивать перемирие», на что как президент, так и присутствующие в зале обратили внимание и восприняли это как курьезную языковую ошибку.
Президент Зеленский заметил неточность и продолжил конференцию, не заостряя внимание на инциденте.
«Немножечко, наверное, были ошибки с переводом… Украиноязычные люди поняли, о чем я», — заметил Зеленский с улыбкой.
Напомним, 15 декабря в Германии продолжается переговорный процесс по миру в Украине. Уже говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский очертил позицию Киева по территориальным вопросам. По его словам, она абсолютно четкая и была полностью понята американским партнерам. В то же время он признал наличие кардинальных разногласий с Москвой по этим вопросам.