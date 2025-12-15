"Трупы НАТО и ЕС": во время выступления Зеленского произошел конфуз с переводом

Зеленский удивился курьезу во время выступления на конференции по миру в Украине / © Associated Press

Во время конференции в Германии, а именно выступления Владимира Зеленского, произошел курьезный случай с участием переводчицы: слово troops (войска) она перевела как «трупы», что заставило президента Украины остановить речь и исправить перевод.

Об этом стало известно во время бизнес-форума в Германии.

Во время выступления Зеленского было сказано: «Трупы НАТО и ЕС будут обеспечивать перемирие», на что как президент, так и присутствующие в зале обратили внимание и восприняли это как курьезную языковую ошибку.

Президент Зеленский заметил неточность и продолжил конференцию, не заостряя внимание на инциденте.

«Немножечко, наверное, были ошибки с переводом… Украиноязычные люди поняли, о чем я», — заметил Зеленский с улыбкой.

Напомним, 15 декабря в Германии продолжается переговорный процесс по миру в Украине. Уже говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский очертил позицию Киева по территориальным вопросам. По его словам, она абсолютно четкая и была полностью понята американским партнерам. В то же время он признал наличие кардинальных разногласий с Москвой по этим вопросам.