Мужчина, которому более 30 лет назад заплатили 1000 долларов за убийство женщины из Алабамы, был казнен с помощью чистого азота.

Об этом пишет AP.

Казнь произошла 25 января в тюрьме Алабамы. Заключенный вдыхал газ через маску, чтобы вызвать кислородную голодовку. 58-летний Кеннет Юджин Смит сначала трясся в конвульсиях, а затем в 20:25 его объявили мертвым.

Это был первый случай применения нового метода смертной казни в США с 1982 года, когда была введена смертельная инъекция, которая впоследствии стала наиболее распространенным методом.

Казнь заняла около 22 минут с момента открывания и закрывания штор в смотровом зале. Смит, похоже, оставался в сознании несколько минут. По крайней мере, две минуты он, казалось, трясся и корчился на каталке, иногда дергая за ограничители. За этим последовало несколько минут тяжелого дыхания, пока дыхание не перестало быть ощутимым.

"Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад", – сказал Смит в последнем заявлении. "Я ухожу с любовью, миром и светом". Он подал руками знак "я люблю тебя" членам семьи, которые были свидетелями. "Спасибо, что поддержали меня. Люблю, люблю вас всех", — сказал Смит.

Кеннет Юджин Смит / Фото: Alabama Department of Corrections

Губернатор Алабамы Кэй Айви заявила, что казнь – это правосудие за убийство по найму 45-летней Элизабет Сеннетт в 1988 году.

"После более чем 30 лет попыток обмануть систему, господин Смит ответил за свои ужасные преступления", — говорится в заявлении Айви. "Я молюсь, чтобы семья Элизабет Сеннетт, пережившая эту огромную потерю, могла обрести покой после всех этих лет".

Майк Сеннетт, сын жертвы, заявил, что Смит "находился в заключении почти вдвое дольше, чем он знал свою маму".

"Ничто из того, что случилось здесь сегодня, не вернет маму. Это какой-то горько-сладкий день. Мы не собираемся прыгать, улюлюкать, кричать и все такое", — сказал он. "Я закончу тем, что сегодня вечером Элизабет Дорлин Сеннетт достигла справедливости".

Ранее штат пытался казнить Смита в 2022 году, но смертельную инъекцию отменили в последнюю минуту, поскольку власти не смогли подключить капельницу.

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Казнь произошла после начавшегося в последнюю минуту судебного иска, в котором его адвокаты утверждали, что государство сделало его подопытным для экспериментального метода казни, который мог нарушить конституционный запрет на жестокие и необычные наказания. Федеральные суды отклонили предложение Смита заблокировать его, причем последнее решение было принято 25 января вечером Верховным судом США.

Судья Соня Сотомайор, которая вместе с двумя другими либеральными судьями выразила несогласие, написала: "Не сумев убить Смита с первой попытки, Алабама выбрала его как свою "подопытную свинку", чтобы проверить никогда ранее не применявшийся метод казни. Мир наблюдает".

Большинство судей не сделали никаких заявлений.

Власти штата предполагали, что газообразный азот повлечет за собой обморок в течение нескольких секунд и смерть в течение нескольких минут. Генеральный прокурор штата Стив Маршалл заявил поздно вечером в четверг, что газообразный азот "является эффективным и гуманным методом казни".

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Отвечая на вопрос о тряске и конвульсиях Смита на каталке, комиссар исправительных учреждений Алабамы Джон Хэм ответил, что это были непроизвольные движения.

"Все это было ожидаемо и заключалось в побочных эффектах, которые мы наблюдали или исследовали при гипоксии азота", – сказал Хэм. "Ничего не было необычного по сравнению с тем, чего мы ожидали".

Духовный наставник Смита, преподобный Джефф Худ, заявил, что казнь не соответствует предвидению генерального прокурора штата, содержащегося в судебных материалах, о том, что Смит потеряет сознание за секунды, а затем умрет через несколько минут.

"Мы не видели, чтобы кто-то потерял сознание за 30 секунд. То, что мы видели, было минутами того, как кто-то боролся за свою жизнь", — сказал Худ, который был на казни.

Некоторые врачи и организации выразили тревогу по поводу этого метода, а адвокаты Смита обратились в Верховный суд с просьбой приостановить казнь для рассмотрения утверждений о том, что он нарушает конституционный запрет на жестокие и необычные наказания и заслуживает более тщательной юридической проверки, прежде чем ее применят к человеку.

"Существует мало исследований о смерти от гипоксии азота. Когда штат рассматривает возможность использования новой формы казни, которая никогда нигде не применялась, общественность заинтересована в том, чтобы штат адекватно исследовал этот метод и установил процедуры, позволяющие минимизировать боль и страдания осужденного", – написали адвокаты Смита.

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В своем несогласии Сотомайор заявила, что Алабама окутала протокол смертной казни тайной, выпустив лишь отредактированную версию. Она также сказала, что Смит должен был получить доказательства протокола и продолжить судебное разбирательство.

"Эта информация важна не только для Смита, у которого есть дополнительная причина бояться каталки, но и для всех, кого государство пытается казнить после него, используя этот новый метод", — написала Сотомайор. "Дважды суд проигнорировал предупреждение Смита о том, что Алабама испытывает его неконституционный риск боли. Я искренне надеюсь, что во второй раз он не будет прав".

По словам представителя тюрьмы, в свой последний час Смит встретился с членами семьи и своим духовным наставником.

Смит в последний раз съел стейк на косточке, оладьи, тосты и яйца, намазанные соусом для стейка, сообщил Худ перед казнью.

"Он ужасается от возможной пытки. Но он также спокоен. Одна из вещей, которые он мне сказал, — это то, что он наконец-то выходит на свободу", — сказал Худ.

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Протокол казни приписывал привязать Смита к каталке в камере казни – той самой, где он был пристегнут в течение нескольких часов во время попытки смертельной инъекции – и надеть ему на лицо "респиратор с полной лицевой маской и подачей воздуха". После того, как у него появилась возможность сделать последнее заявление, смотритель из другой комнаты должен был активировать газообразный азот. Согласно протоколу штата, его будут вводить через маску в течение минимум 15 минут или "пяти минут после ровной линии на ЭКГ, в зависимости от того, что дольше".

Хэм, комиссар по исправительным учреждениям, впоследствии подтвердил, что газ уходил около 15 минут.

Сообщество Сант-Эджидио, католическая благотворительная организация, связанная с Ватиканом и базирующаяся в Риме, призвала Алабаму не доводить до конца казнь, заявив, что этот метод является "варварским" и "нецивилизованным" и принесет штату "неизгладимый позор". А эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека, предупредили, что по их мнению, метод смертной казни может нарушить запрет пыток.

Некоторые штаты ищут новые способы наказания людей, поскольку трудно найти наркотики, используемые для смертельных инъекций. Три штата — Алабама, Миссисипи и Оклахома — позволили использовать гипоксию азота как метод казни, но ни один штат до сих пор не пытался использовать этот непроверенный метод.

Адвокаты Смита выразили обеспокоенность тем, что он может задохнуться от собственной рвоты через поток азота. Штат в последнюю минуту внес процедурные изменения, поэтому ему не разрешили есть восемь часов до этого.

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Элизабет Сеннетт была найдена мертвой в своем доме 18 марта в 1988 году с восемью ножевыми ранами в груди и по одному на каждой стороне шеи. Смит был одним из двух мужчин, осужденных за это убийство. Другой, Джон Форрест Паркер, был казнен в 2010 году.

Прокуроры заявили, что каждому из них заплатили по 1000 долларов за убийство Сеннетт от имени ее мужа-пастора, который был по уши в долгах и хотел получить компенсацию по страховке. Согласно судебным документам, мужчина, Чарльз Сеннетт-старший, покончил с собой, когда следствие сосредоточило внимание на нем как на подозреваемом.

Приговор Смита, вынесенный в 1989 году, был отменен, но в 1996 году его снова осудили. Присяжные рекомендовали приговорить его к пожизненному заключению, но судья отменил это решение и приговорил его к смертной казни. Алабама больше не позволяет судье отменять решения присяжных по поводу казни.

Напомним, в России осудили своего же террориста Гиркина. Известно, какой срок ему дали.

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