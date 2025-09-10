"Трусливая" реакция Польши: экс-посол Дещица объяснил, что стоит за сдержанностью Варшавы

Андрей Дещица / © УНІАН

Реклама

Сдержанная или как пишут украинцы в Сети «трусливая» реакция Польши на залет российских дронов этой ночью связана с двумя вещами: желанием не наделать паники в польском обществе и неопределенностью среди союзников по НАТО.

Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает LIGA.net.

Дипломат отметил, что премьер-министр страны Дональд Туск все же признал, что дроны были именно российскими. Правда, даже для такого очевидного факта полякам понадобилось время. Тем не менее, Дещица называет хорошим знаком, что дроны не назвали просто «нераспознанными летучими объектами».

Реклама

«Я думаю, что эта сдержанная оценка того, что это явная российская агрессия против Польши, продиктована тем, чтобы не делать паники в обществе. И у меня такое впечатление складывается, что Польша, конечно, готовится и готовилась к войне, но они достаточно осторожны, чтобы не создать атмосферу, которая была бы неконтролируемой», — отметил Дещица.

Вторая важная причина — партнеры Польши по НАТО до сих пор четко не выразили свою оценку залета дронов.

«Я думаю, что, собственно, это обусловило такую, скажем, мягкую оценку того, что произошло со стороны Польши», — подытожил дипломат.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Реклама

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что, вероятнее всего, произошла «провокация большого масштаба».

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили еще и части ракеты. Союзники Варшавы по НАТО называют инцидент серьезной провокацией для Европы и Североатлантического союза.

ТСН собрал все, что известно о беспрецедентной атаке России на Польшу.