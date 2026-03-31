«Трусы»: в США заявили о намерении пересмотреть свои отношения с НАТО

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону, вероятно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО после завершения войны с Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной такого заявления стало фактическое отсутствие поддержки со стороны Североатлантического союза во время операции США против Ирана.

Реклама

В частности, Рубио подверг резкой критике страны НАТО за отказ предоставить доступ к военным базам. Ранее президент США Дональд Трамп также назвал партнеров «трусами», а сам Альянс — «бумажным тигром».

«Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения сделки. Если НАТО сводится только к тому, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но при этом они отказывают нам в праве на базирование, когда это необходимо, это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса», — заявил госсекретарь.

Как отмечает Bloomberg, ключевым фактором недовольства США стала позиция Испании, закрывшая свое воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в операциях против Ирана.

В целом страны НАТО преимущественно отклонили просьбу Трампа помочь с возобновлением работы Ормузского пролива, который Иран фактически заблокировал, угрожая соответствующими мерами после начала войны. Закрытие этого стратегического маршрута повлекло за собой резкий рост цен на нефть и газ.

Реклама

В то же время Рубио заверил, что после завершения боевых действий пролив будет открыт.

«Когда эта операция завершится, она будет открыта так или иначе. Она будет открыта, потому что Иран согласится соблюдать международное право и не блокировать этот торговый водный путь, или коалиция стран со всего мира и региона, с участием США, обеспечит ее открытие», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО, направленной на наказание членов, не выполняющих его требований по финансированию.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп пригрозил Ирану подрывом ключевых стратегических объектов, если конфликт не будет урегулирован в ближайшее время.