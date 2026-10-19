"Трясло мебель": в Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали и в Украине

Землетрясение в Румынии

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В понедельник, 19 октября, в Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали и в Украине, в частности на юге Одесщины.

Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований и развития физики Земл в Facebook.

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Отмечается, что 19 октября в 11:51:57 по местному времени в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузеу, Румыния, произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,8.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 124,1 км, интенсивность толчков составляла четыре балла.

Землетрясение в Румынии 19 октября/ Карта: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Землетрясение в Румынии 19 октября/ Карта: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

«Эпицентр землетрясения располагался в 54 км к югу от города Бузеу, в 58 км к востоку от Брашова, в 60 км к юго-востоку от Сфинту-Георге, в 62 км к северу от Плоешти, в 72 км к югу от Фокшан и в 90 км к северо-востоку от Токше. Ощутимость толчков зависит от места нахождения», — говорится в сообщении.

Землетрясение почувствовали и в Украине. Жители юга Одесской области, в частности Измаильского района, пишут в соцсетях, испытывавших толчки. Жители населенных пунктов Рени и Килия сообщают о «неслабом толчке», а также о том, что «трясло мебель».

Напомним, 19 сентября в Хмельницкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

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Кроме того, 17 сентября землетрясение было зафиксировано во Львовской области.

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