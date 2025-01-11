Трюдо рассказал, как в шутку предложил Трампу обменять Канаду на американские штаты

Во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в ноябре Джастин Трюдо в шутку предложил обменять части Канады на штаты США, такие как Вермонт или Калифорния.

Об этом Трюдо рассказал в интервью NBC News.

Согласно его словам, обсуждение возникло после того, как Трамп поднял тему присоединения Канады к США.

"В какой-то момент эта тема возникла и мы начали обсуждать. Когда же я сказал: "Может быть, можно обменять определенные части (Канады — Ред.) на Вермонт или Калифорнию", — он сразу решил, что это больше не смешно, и мы изменили тему", — отметил Трюдо.

Ранее Трюдо объяснил, что угрозы Трампа присоединить Канаду к США направлены на то, чтобы отвлечь американцев от более серьезных вопросов, в частности, экономической политики новой администрации.

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