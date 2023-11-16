Трюдо заблокировали в ресторане во время ужина: в чем причина (видео)

Около 250 протестующих призывали канадского премьера потребовать немедленного прекращения огня в Секторе Газы.
Во время короткого пребывания в Ванкувере премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался заблокированым в ресторане во время ужина. Вокруг заведения собрались сотни протестующих с палестинскими флагами.
Об этом сообщает телеканал CBC News, опубликовав соответствующее видео.
Около 250 протестующих призывали канадского премьера потребовать немедленного прекращения огня в Секторе Газы.
Чтобы обеспечить возможность Трюдо вместе с охраной и делегацией безопасно выйти из ресторана, пришлось привлечь около сотни сдерживавших толпу правоохранителей.
Полицейские создали свободный коридор на тротуаре и улице, по которому премьер-министр дошел до автомобиля и уехал с места протеста. Протестующие скандировали "прекратите огонь сейчас" и держали флаги Палестины.
В результате столкновения между полицией и участниками протеста один правоохранитель получил ранения. Двое агрессивных протестующих были задержаны.
По словам правоохранителей, как только Трюдо покинул ресторан, участники протеста разошлись.