Трюдо заблокировали в ресторане во время ужина: в чем причина (видео)

Около 250 протестующих призывали канадского премьера потребовать немедленного прекращения огня в Секторе Газы.

Во время короткого пребывания в Ванкувере премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался заблокированым в ресторане во время ужина. Вокруг заведения собрались сотни протестующих с палестинскими флагами.

Об этом сообщает телеканал CBC News, опубликовав соответствующее видео.

Около 250 протестующих призывали канадского премьера потребовать немедленного прекращения огня в Секторе Газы.

Чтобы обеспечить возможность Трюдо вместе с охраной и делегацией безопасно выйти из ресторана, пришлось привлечь около сотни сдерживавших толпу правоохранителей.

Полицейские создали свободный коридор на тротуаре и улице, по которому премьер-министр дошел до автомобиля и уехал с места протеста. Протестующие скандировали "прекратите огонь сейчас" и держали флаги Палестины.

В результате столкновения между полицией и участниками протеста один правоохранитель получил ранения. Двое агрессивных протестующих были задержаны.

По словам правоохранителей, как только Трюдо покинул ресторан, участники протеста разошлись.

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