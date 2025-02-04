Трюдо заявил, что договорился с Трампом отложить на месяц таможенные тарифы

Премьер-министр Канады Джастина Трюдо заявил, что договорился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом отложить на месяц введение пошлин на весь канадский импорт.

Об этом канадский премьер сообщил в соцсети X.

"Предлагаемые пошлины будут отложены по меньшей мере на 30 дней, пока мы работаем вместе", — заявил Трюдо.

Он заявил, что обе страны согласились существенно усилить борьбу с наркоторговлей.

“Канада внедряет план укрепления границы на 1,3 млрд долл., укрепляя контроль новыми вертолетами, технологиями, персоналом, углубленным сотрудничеством с нашими американскими партнерами, а также дополнительными ресурсами для прекращения трафика фентанила. Около 10 тыс. людей будут работать над защитой границы на передовой”, — отметил премьер-министр.

Кроме того, в Канаде будет создана новая должность, представитель которой будет контролировать общегосударственные усилия по контролю за наркоторговлей.

«Мы признаем картели террористическими организациями, обеспечим наблюдение за пограничным движением в режиме 24/7, создадим Объединенные канадоамериканские силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег. Я также подписал новую разведывательную директиву по организованной преступности и фентанилу, на воплощение которой будет выделено 200 млн долл.”, — проинформировал Трюдо.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна, поэтому она должна стать "любимым 51 штатом ".

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что канадцы получат "огромное" снижение налогов и "намного лучше" медицинское страхование, если Канада станет 51-м штатом.

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