Трюдо заявил, что Канада введет санкции против Москвы из-за "референдума" в Украине

В России заявили о забросе "референдумов" о вхождении оккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а большинство населения поддержали это.

Именно из-за проведения псевдореферендумов в оккупированных украинских регионах Канада намерена ввести новые санкции против агрессора России.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters.

"Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке взорвать принципы государственного суверенитета, и которые разделяют ответственность за продолжающееся бессмысленное кровопролитие в Украине", — сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что Канада не признает результаты фиктивных референдумов или попыток России незаконно аннексировать украинские территории.

"Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, которые причастны к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета, и которые разделяют ответственность за продолжающееся бессмысленное кровопролитие в Украине", — отметил он.

Как сообщалось, российские средства массовой пропаганды вечером, 27 сентября, принялись распространять информацию о завершении подсчета "голосов" на оккупационных "референдумах". Оккупанты "нарисовали", что за "присоединение" к ней высказались большинство жителей четырех областей Украины, которых заставили "голосовать" под дулами автоматов.

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