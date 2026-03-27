ЦАХАЛ на грани истощения: армия Израиля столкнулась с критическим дефицитом солдат

Из-за обострения на Ближнем Востоке и войны на разных направлениях, армия Израиля, где военнообязанным является почти все взрослое население страны, столкнулась с острой нехваткой личного состава.

Об этом сообщает АР.

Бригадный генерал Эффи Дефрин, спикер израильского военного отдела, заявил, что армии нужно около 15 000 солдат, примерно половина из которых — боевые войска, чтобы быть в полном составе для выполнения многочисленных миссий.

Израиль может призвать десятки тысяч резервистов, но повторное развертывание армии приводило к сопротивлению в прошлом, многие ссылались на истощение и финансовые трудности, связанные с тем, что они покидают работу и семью.

Дефрин сказал, что Израиль ожидает расширения операций на нескольких фронтах, учитывая, что десятки тысяч человек все еще дислоцированы в Газе, а еще больше отправлены в Ливан. Дефрин также указал на оккупированный Западный берег.

Генерал-лейтенант Эял Замир, глава Генштаба Израиля, на прошлой неделе предупредил, что армия не должна перенаправлять силы на Западный берег во время войны на многих фронтах.

Также Замер предупредил, что «ЦАХАЛ разрушается изнутри из-за того, что правительство не приняло закон, регулирующий призыв ультраортодоксов, не изменило закон о резервистской службе и не сделало шагов по продлению срока обязательной службы до 36 месяцев».

Он пожаловался, что нагрузка на армию Израиля стала невыносимым: «Очень скоро ЦАХАЛ не сможет выполнять свои задачи в обычном режиме. Резервисты не выдержат».

Ранее посол Израиля заявил, что в Израиле не может быть ситуации, когда дети чиновников, министров или дипломатов не служат в армии.