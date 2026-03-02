ЦАХАЛ начал удары по целям "Хезболлы" по всему Ливану

ЦАХАЛ / © Associated Press

Армия обороны Израиля заявила о начале ударов по объектам группировки "Хезболла" на территории Ливана. Это стало ответом на ракетный обстрел Израиля .

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ .

В заявлении говорится, что израильские военные наносят удары по целям "Хезболлы" после запуска снарядов в направлении израильской территории.

В израильской армии утверждают, что Хезболла действует от имени иранского режима и несет ответственность за открытие огня против Израиля и его гражданского населения.

Израиль заявляет о жестком ответе

В ЦАХАЛ отметили, что не разрешат группировке представлять угрозу для государства и жителей северного Израиля.

"Террористическая организация 'Хезболла' приносит разрушение государству Ливан, и Армия обороны Израиля будет жестко реагировать на такие действия", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что подразделения были подготовлены к развитию событий в рамках стандартной боевой подготовки операции Roaring Lion и готовы действовать в условиях сценария боевых действий на нескольких фронтах.

Информация о масштабах ударов и возможных последствиях уточняется.

Первое нарушение после перемирия

Это первый ракетный обстрел со стороны Ливана после прекращения огня, достигнутого в ноябре 2024 года . Перемирие тогда временно снизило напряжение на израильско-ливанской границе.