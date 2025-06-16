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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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ЦАХАЛ наносит удары по объектам ракет класса "земля-земля" в Иране

В ночь на 16 июня ЦАХАЛ нанес удары по ракетным объектам в центральном Иране.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ЦАХАЛ

ЦАХАЛ / © Associated Press

В ночь на 16 июня 2025 года ЦАХАЛ наносит удары по объектам ракет класса "земля-земля" в центральном Иране.

Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram.

Также израильские военные добавили, что командование внутреннего фронта приказало жителям нескольких районов страны оставаться вблизи защищенных зон. Передвижение в общественных местах следует минимизировать, а общественных собраний следует избегать.

"После получения тревоги войдите в защищенную зону и оставайтесь там до официального обновления", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Израиль призвал Соединенные Штаты присоединиться к своей новой военной кампании против Ирана.

Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю . Израильский канал 13 ссылается на "начальные сообщения" о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.

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