ЦАХАЛ объявил юг Ливана зоной войны и выдвинул гражданский ультиматум перед массированным ударом
Израиль расширяет наступление на Хезболлу и смещает фронт к реке Захрани.
Израиль официально расширил военную кампанию на юге Ливана и отдал приказ местным жителям немедленно покинуть дома. Армия готовится действовать с огромной силой в новой зоне боевых действий.
Об этом сообщает France24.
Армия Израиля объявила огромную территорию на юге Ливана по опасной зоне. Теперь линия фронта официально сместилась к реке Захрани, которая протекает примерно в 40 километрах от израильской границы. Военные требуют, чтобы гражданские срочно переместились к северу от этого водного препятствия.
«Мы советуем жителям южного Ливана эвакуироваться к северу от реки Захрани, поскольку все районы к югу от реки считаются зоной боевых действий», — сказал представитель ЦАХАЛа.
Территория, которую приказали освободить, охватывает около 2000 квадратных километров. Израиль планирует атаковать здесь позиции группировки Хезболла, поэтому людей призывают удерживаться подальше от мест хранения оружия и объектов боевиков.
France24 сообщает, что Израиль нанес более 120 ударов по югу и востоку Ливана за последние дни. Это произошло, несмотря на апрельское соглашение о прекращении огня.
Источники журналистов в ливанских службах безопасности сообщают о пробках на дорогах. Люди направляются в портовый город Сидон. Там уже находятся тысячи беженцев.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свои действия безопасностью. Хезболла постоянно обстреливает север Израиля и ЦАХАЛ должен принять дальнейшие меры в Ливане. Цель одна — защитить северные общины от террора. При этом Израиль пытается избегать ударов по Бейруту, что помогает не сорвать дипломатические переговоры США с Ираном.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлен еще на три недели.