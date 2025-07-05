ЦАХАЛ: уничтожено более 100 террористов и установлен контроль над 65% сектора Газа

Сектор Газы / © Associated Press

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В течение последней недели войска ЦАХАЛ ликвидировали более 100 террористов.

Об этом пишет ЦАХАЛ.

В частности, речь идет о:

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Хахама Иссу, главу штаба боевой поддержки в военном крыле ХАМАС;

Мохаммеда аш-Шейха, командира оперативного отдела бригады Хан-Юнис;

Иссу Аббасу, командиру роты батальона Зейтуну;

Мохаммеда Джараша, командира роты батальона Сабра.

С начала возобновления наземных операций в марте ВВС Израиля нанесли более 7 500 ударов по объектам террористической инфраструктуры, включая склады оружия, ракетные установки, подземные туннели и боевики различных террористических группировок в Газе.

ЦАХАЛ сейчас контролирует примерно 65% территории сектора Газа.

ЦАХАЛ продолжает операции в соответствии с целями войны — для защиты израильского гражданского населения, особенно общин, расположенных вблизи сектора Газа.

Заметим, министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что во время 12-дневного обострения у Иерусалима не было возможности ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако если бы такая возможность возникла, Израиль "уничтожил бы его".

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Напомним, между тем Али Хаменеи заявил, что Тегеран дал "пощечину Америке" , а Израиль "практически поставлен на колени и разгромлен ударами Исламской Республики".

Кроме того, Иран раскрыл реальные последствия атаки США на их ядерные объекты . официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ.