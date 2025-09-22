"Козел отпущения" Кремля: ISW объяснил, почему уволили российского генерала Лапина

Путин наказывает виновных в провале обороны Курской области / © Getty Images

Реклама

Увольнение с военной службы российского генерал-полковника Александра Лапина, бывшего командующего группировками «Центр» и «Север» армии РФ, стало «заметным переломом» в политике кремлевского диктатора Владимира Путина . По оценке аналитиков, этот шаг является частью масштабной кампании Кремля по поиску «козлов отпущения», которых наказывают за неспособность отразить украинское наступление на Курщину в августе прошлого года.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном в понедельник, 22 сентября.

Почему Кремль наказал Лапина именно сейчас

Лапин считается некомпетентным командиром, отличившимся серьезными провалами в течение своей карьеры в российской армии. За три с половиной года полномасштабной войны против Украины он возглавлял Центральную группировку войск, когда она отступала из Лимана, и командовал Северной группировкой, которая не удержала оборону Курской области, позволив ВСУ надолго закрепиться на русской территории. Несмотря на эти провалы, Лапин каким-то образом уходил от полной отставки, Путин лишь переводил с должности на должность.

Реклама

В течение всей войны Лапин оставался мишенью для жесткой критики. В 2022 году его неудачи в Харьковской области резко осудили лидер Чечни Рамзан Кадыров и основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Они откровенно обвинили военное командование в неспособности быстро отреагировать на ситуацию вокруг Лимана.

Поиск «козлов отпущения»

Аналитики ISW отмечают, что полное увольнение Лапина – это заметное изменение в кадровой политике Путина. Российские власти, вероятно, решили наказать его не за многочисленные провалы на территории Украины, а за неспособность защитить российские пограничные регионы. Это подтверждается тем, что Кремль задержал чиновников в Курской, Брянской и Белгородской областях, обвинив их в плохом строительстве оборонительных сооружений.

Таким образом, Лапин стал «козлом отпущения» в более широкой кампании Кремля, направленной на наказание высокопоставленных должностных лиц, которые не смогли предотвратить продвижение украинских войск на Курск.

Напомним, за несколько месяцев до наступления украинских войск на Курскую область Лапин распустил совет, отвечавший за усиление обороны региона. Это оставило пробел на границе с Россией , которым воспользовались ВСУ для успешного продвижения.