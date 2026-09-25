Цель теперь не Балтия: Россия "окружает" страны ЕС и НАТО с моря для нового нападения и использует флот

Российские оккупанты / © Associated Press

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Кремль меняет тактику гибридного давления на Запад и расширяет географию потенциальных ударов. Если ранее ключевой угрозой считалось прямое нападение на страны Балтии, то сейчас Россия готовится действовать с моря, включая южные, западные и северные границы Европейского Союза и НАТО.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным источников в Минобороны Литвы, Москва рассматривает возможность использования гражданских судов и контейнеровозов в Средиземном море для запуска ударных дронов типа Гербера по территории Испании, Франции и Италии. В то же время Датская служба оборонной разведки отмечает, что ограниченное военное нападение на сухопутные границы стран НАТО вблизи РФ пока маловероятно, однако Кремль существенно интенсифицирует «гибридную войну» — от кибератак до диверсий на море.

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«Теневой флот» и угроза подводным кабелям

Согласно оценкам разведок, Россия все чаще привлекает гражданские и теневые суда как пусковые площадки для нарушения воздушного пространства альянса.

Среди ключевых рисков можно выделить следующие:

Атака на финансовый сектор

ЦРУ уже предупредило Польшу о возможных российских провокациях против подводной телекоммуникационной инфраструктуры с целью вывести из строя банковскую систему страны.

Подводный саботаж

Весной 2026 года НАТО уже сорвало попытки России совершить диверсии на морских путях сообщения и подводных кабелях вблизи архипелага Шпицберген в Арктике.

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Аналитики ISW подчеркивают, что рост таких предупреждений свидетельствует о намерении Кремля диверсифицировать средства и площадки для гибридных нападений на Запад. Хотя прямых подтверждений уже совершенных ударов по описанным сценариям ISW пока не фиксирует, угроза со стороны российского флота для всей Европы стремительно растет.

Ранее мы писали о том, что РФ массово готовит кровати в госпиталях у границ НАТО.

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